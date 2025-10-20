Festival la clef dans le sac Le cri d’amour de l’huître perlière Martizay

Festival la clef dans le sac Le cri d’amour de l’huître perlière Martizay lundi 20 octobre 2025.

Festival la clef dans le sac Le cri d’amour de l’huître perlière

Place du champ de foire Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 20:00:00

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

Public adulte Durée 1h15.

Par Colette Migné.

.

Place du champ de foire Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

English :

Tales, stories, smiles… in short, life!

For adults Duration: 1h15.

By Colette Migné.

German :

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurzum das Leben!

Publikum Erwachsene Dauer: 1 Stunde 15 Minuten.

Von Colette Migné.

Italiano :

Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!

Per adulti Durata: 1 ora e 15 minuti.

A cura di Colette Migné.

Espanol :

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Para adultos Duración: 1 hora 15 minutos.

Por Colette Migné.

L’événement Festival la clef dans le sac Le cri d’amour de l’huître perlière Martizay a été mis à jour le 2025-09-12 par Destination Brenne