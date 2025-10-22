Festival La clef dans le sac Loulou Mézières-en-Brenne
Festival La clef dans le sac Loulou Mézières-en-Brenne mercredi 22 octobre 2025.
Festival La clef dans le sac Loulou
Rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre
Début : Mercredi 2025-10-22 10:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !
Jeune public de 0 à 3 ans durée 25 min.
Par Sophie Verdier.Familles
Rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28
English :
Tales, stories, smiles… in short, life!
For all ages 6 and up duration: 1h.
By Thierno Diallo
German :
Märchen, Geschichten, Lächeln… kurz: das Leben!
Für alle Zuschauer ab 6 Jahren Dauer: 1 Stunde.
Von Thierno Diallo
Italiano :
Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!
Per tutte le età dai 6 anni in su durata: 1 ora.
Di Thierno Diallo
Espanol :
Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!
Para todos los públicos a partir de 6 años duración: 1 hora.
Por Thierno Diallo
