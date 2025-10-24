Festival la clef dans le sac Picaflor quitapesares Azay-le-Ferron
Festival la clef dans le sac Picaflor quitapesares Azay-le-Ferron vendredi 24 octobre 2025.
Festival la clef dans le sac Picaflor quitapesares
6 Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron Indre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !
A partir de 12 ans durée 1h.
Par Victor Cova Corréa.Familles
.
6 Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr
English :
From 12 years; Duration 1h.
By Tony Havart.
German :
Ab 12 Jahren; Dauer 1 Stunde.
Von Tony Havart.
Italiano :
Dai 12 anni in su; durata: 1 ora.
Di Tony Havart.
Espanol :
A partir de 12 años; Duración: 1 hora.
Por Tony Havart.
L’événement Festival la clef dans le sac Picaflor quitapesares Azay-le-Ferron a été mis à jour le 2025-09-12 par Destination Brenne