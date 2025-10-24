Festival la clef dans le sac Picaflor quitapesares Azay-le-Ferron

Festival la clef dans le sac Picaflor quitapesares Azay-le-Ferron vendredi 24 octobre 2025.

6 Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron Indre

Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

A partir de 12 ans durée 1h.

Par Victor Cova Corréa.Familles

6 Rue Hersent-Luzarche Azay-le-Ferron 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 40 97 bibliotheque-azayleferron@orange.fr

English :

From 12 years; Duration 1h.

By Tony Havart.

German :

Ab 12 Jahren; Dauer 1 Stunde.

Von Tony Havart.

Italiano :

Dai 12 anni in su; durata: 1 ora.

Di Tony Havart.

Espanol :

A partir de 12 años; Duración: 1 hora.

Por Tony Havart.

