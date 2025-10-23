Festival La clef dans le sac Piti piou Martizay
Festival La clef dans le sac Piti piou Martizay jeudi 23 octobre 2025.
Festival La clef dans le sac Piti piou
4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Début : Jeudi 2025-10-23 10:30:00
fin : 2025-10-23
2025-10-23
Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !
Jeune public de 1 à 5 ans Durée 35 min
Par Sophie Verdier.Familles
+33 2 54 28 20 28
English :
Tales, stories, smiles… in short, life!
young audience 3 to 6 years Duration: 45 min
By Hélène Palardy.
German :
Märchen, Geschichten, Lächeln… kurzum: das Leben!
junges Publikum von 3 bis 6 Jahren Dauer: 45 Min
Von Hélène Palardy.
Italiano :
Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!
pubblico giovane da 3 a 6 anni Durata: 45 min
Di Hélène Palardy.
Espanol :
Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!
público joven de 3 a 6 años Duración: 45 min
Por Hélène Palardy.
