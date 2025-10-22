Festival La clef dans le sac Vive les coquettes Mézières-en-Brenne
Festival La clef dans le sac Vive les coquettes Mézières-en-Brenne mercredi 22 octobre 2025.
Festival La clef dans le sac Vive les coquettes
2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne Indre
Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !
jeune public de 3 à 6 ans durée 35 min.
Par Sophie Verdier.Familles
2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28
English :
Tales, stories, smiles… in short, life!
For all ages 5 and up duration: 1h.
By Tony Havart
German :
Märchen, Geschichten, Lächeln… kurz: das Leben!
Für alle ab 5 Jahren Dauer: 1 Stunde.
Von Tony Havart
Italiano :
Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!
Per tutte le età dai 5 anni in su durata: 1 ora.
Di Tony Havart
Espanol :
Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!
Para todas las edades a partir de 5 años duración: 1 hora.
Por Tony Havart
