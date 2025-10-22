Festival La clef dans le sac Vive les coquettes Mézières-en-Brenne

Festival La clef dans le sac Vive les coquettes Mézières-en-Brenne mercredi 22 octobre 2025.

Festival La clef dans le sac Vive les coquettes

2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne Indre

Tarif : – –

Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00

Début : Mercredi 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Des contes, des histoires, des sourires… bref la vie !

jeune public de 3 à 6 ans durée 35 min.

Par Sophie Verdier.Familles

.

2 rue de la Mairie Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28

English :

Tales, stories, smiles… in short, life!

For all ages 5 and up duration: 1h.

By Tony Havart

German :

Märchen, Geschichten, Lächeln… kurz: das Leben!

Für alle ab 5 Jahren Dauer: 1 Stunde.

Von Tony Havart

Italiano :

Racconti, storie, sorrisi… insomma, la vita!

Per tutte le età dai 5 anni in su durata: 1 ora.

Di Tony Havart

Espanol :

Cuentos, historias, sonrisas… en definitiva, ¡la vida!

Para todas las edades a partir de 5 años duración: 1 hora.

Por Tony Havart

