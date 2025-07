Festival la colline enchantée rue de la Chapelle Fresse-sur-Moselle

Festival la colline enchantée rue de la Chapelle Fresse-sur-Moselle samedi 16 août 2025.

rue de la Chapelle Chapelle des Vés Fresse-sur-Moselle Vosges

Gratuit

Samedi 2025-08-16 14:00:00

2025-08-17

2025-08-16

Nombreuses animations tout le week-end marché, brocante, cirque, balades en calèche, concerts… Buvette et restauration sur place.Tout public

rue de la Chapelle Chapelle des Vés Fresse-sur-Moselle 88160 Vosges Grand Est +33 6 73 07 22 26 anais@estaf-bar.fr

English :

Numerous events throughout the weekend: market, flea market, circus, horse-drawn carriage rides, concerts… Refreshments and snacks on site.

German :

Zahlreiche Animationen das ganze Wochenende über: Markt, Trödelmarkt, Zirkus, Kutschfahrten, Konzerte… Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Tanti intrattenimenti per tutto il fine settimana: mercato, mercatino delle pulci, circo, gite in carrozza, concerti… Ristoro e cibo in loco.

Espanol :

Numerosas animaciones durante todo el fin de semana: mercado, rastro, circo, paseos en coche de caballos, conciertos… Refrescos y comida in situ.

