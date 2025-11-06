Pour prolonger l’élan collectif de leur constitution de partie civile dans le procès du financement Libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Anticor, Sherpa et Transparency International France, les trois associations citoyennes de lutte contre la corruption en France, se réunissent à nouveau pour vous présenter La Corruption en Images, premier festival de cinéma consacré à la lutte contre la corruption.

Cette journée s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent comprendre en profondeur la corruption et ses impacts sur notre société. Un rendez-vous fort, engagé, à quelques jours seulement de la Journée Mondiale contre la Corruption (9 décembre).

Au programme

Découvrez le programme complet de la journée sur le site du Théâtre de la Concorde !

Les associations

Anticor est une association fondée en juin 2002 pour lutter contre la corruption, rétablir l’éthique en politique, et réhabiliter le rapport de confiance qui doit exister entre les citoyens et leurs représentants, politiques et administratifs.

Créée en 1995, L’association de lutte contre la corruption Transparency International France défend un plaidoyer auprès des décideurs afin de changer les lois pour renforcer la transparence de la vie publique et les outils de lutte contre la corruption.

Fondée en 2001, L’association à but non lucratif Sherpa regroupe une équipe d’avocat·e·s et de juristes, qui utilisent le droit comme outil pour lutter contre l’impunité liée à la mondialisation des échanges économiques et financiers, et défendre les victimes de crimes économiques.

À quelques jours de la Journée Mondiale contre la Corruption, ce festival explore, à travers le prisme du cinéma, les mécanismes et les conséquences de ce fléau. Comment le cinéma peut-il dévoiler, dénoncer et mobiliser contre la corruption pour nourrir le débat public et l’action citoyenne ?

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h45 à 21h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://theatredelaconcorde.paris/