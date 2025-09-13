FESTIVAL LA FAMEUSE 2 Gignac

FESTIVAL LA FAMEUSE 2 Gignac samedi 13 septembre 2025.

FESTIVAL LA FAMEUSE 2

Gignac Hérault

Tarif : – – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-09-14

Après le succès de la 1ère édition l’an dernier, La FaMeuse revient pour faire bouger Gignac en grand, pour 2 jours de musique, d’art & de fête en bord d’Hérault !

Après le succès de la 1ère édition l’an dernier, La FaMeuse revient pour faire bouger Gignac en grand, pour 2 jours de musique, d’art & de fête en bord d’Hérault !

Plus qu’un festival un espace festif, éphémère & bouillonnant, entre musique, concerts, arts vivants, ateliers & expositions.

Un joyeux mélange culturel, convivial et local sur 2 jours, ouvert à tou·te·s.

SAMEDI 13 SEPTEMBRE CONCERTS AFRO-GROOVE (18h–1h)

Place aux sons métissés et aux énergies brutes pour vibrer & groover ensemble !

London Afrobeat Collective Fela & funk à la sauce londonienne

D’Jam Tribu Afro-rock jubilatoire

Orchestre BTP Raï-gnawa aux accents du béton

Sly Telema DJ set éclectique & sans frontières

Sur réservation. Gratuit pour les moins de 15 ans.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE JOURNÉE FAMILIALE & FESTIVE (10h30–18h30)

Entrée libre toute la journée

Un dimanche à partager & de multiples moments.

Spectacles sous chapiteau :

Cie Poing de Singe (cirque)

José Abimbim alias JA (danse & arts visuels)

Bal pour enfants, animé par AIL OU RADIS

Musique :

Batucanfare fanfare montpelliéraine déjantée, aux accents sud-américains

GGBB fanfare hip-hop, entre standards US et compos originales

Jam Session scène ouverte animée par L’Apéral Muzikal d’Aniane

Ateliers créatifs, animations & expos art-nature :

Tissage, barbotine, jeux en bois géants, street-art, maquillage, nature, canoë, fléchettes et + encore…

Espaces chill, bébé & kids pour se poser & découvrir

ET POUR TOUT LE WEEK-END

Bar & restauration sur place

Site ombragé au bord du fleuve, parking & camping à 100 m

Organisé par Ô 4 Saisons, RPH & Ail ou Radis .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

After the success of the 1st edition last year, La FaMeuse is back to rock Gignac to the max, for 2 days of music, art & festivities on the banks of the Hérault!

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe im letzten Jahr kehrt La FaMeuse zurück, um Gignac für zwei Tage voller Musik, Kunst und Party am Ufer des Hérault in Schwung zu bringen!

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione dell’anno scorso, La FaMeuse torna a far vibrare Gignac per 2 giorni di musica, arte e festeggiamenti sulle rive dell’Hérault!

Espanol :

Tras el éxito de la 1ª edición del año pasado, La FaMeuse vuelve a hacer vibrar a Gignac durante 2 días de música, arte y fiesta a orillas del Hérault

L’événement FESTIVAL LA FAMEUSE 2 Gignac a été mis à jour le 2025-08-10 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT