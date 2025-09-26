Festival LA FERME ! #2 Rue de la Ville Ropitel Lamballe-Armor

Rue de la Ville Ropitel Le Domaine des Cygnes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-28

2025-09-26

Le festival de ceux qui aiment l’ouvrir ! > spectacle vivant, théâtre et ateliers de jeux pour tou·te·s

Celui-ci permet l’accès à trois types d’animations

– Vous êtes observateur/ spectateur, vous pouvez donc venir voir les deux spectacles et la scène ouverte du samedi après-midi.

+ Vendredi 26 et Samedi 27 à 20h45 « Neuf », drame moderne sur la justice, inspiré de « 12 hommes en colère »

+ Samedi 27 à 17h45 et dimanche 28 à 14h « Je veux voir Mioussov », comédie vaudeville, comique de situations et quiproquos

– Vous êtes curieux et souhaiter essayer la pratique théâtrale vous venez participer aux ateliers de fin de matinée ( à partir de 7 ans)

+ Samedi 27 et dimanche 28 à 10h45 1h30 de pratique avec un groupe de 10-12 personnes maxi

– Vous êtes artiste vous proposez de participer à la scène ouverte du samedi après-midi, à partir de 15h. .

Rue de la Ville Ropitel Le Domaine des Cygnes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

