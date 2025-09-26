Festival LA FERME ! #2 Rue de la Ville Ropitel Lamballe-Armor
Festival LA FERME ! #2 Rue de la Ville Ropitel Lamballe-Armor vendredi 26 septembre 2025.
Festival LA FERME ! #2
Rue de la Ville Ropitel Le Domaine des Cygnes Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-26
Le festival de ceux qui aiment l’ouvrir ! > spectacle vivant, théâtre et ateliers de jeux pour tou·te·s
Celui-ci permet l’accès à trois types d’animations
– Vous êtes observateur/ spectateur, vous pouvez donc venir voir les deux spectacles et la scène ouverte du samedi après-midi.
+ Vendredi 26 et Samedi 27 à 20h45 « Neuf », drame moderne sur la justice, inspiré de « 12 hommes en colère »
+ Samedi 27 à 17h45 et dimanche 28 à 14h « Je veux voir Mioussov », comédie vaudeville, comique de situations et quiproquos
– Vous êtes curieux et souhaiter essayer la pratique théâtrale vous venez participer aux ateliers de fin de matinée ( à partir de 7 ans)
+ Samedi 27 et dimanche 28 à 10h45 1h30 de pratique avec un groupe de 10-12 personnes maxi
– Vous êtes artiste vous proposez de participer à la scène ouverte du samedi après-midi, à partir de 15h. .
Rue de la Ville Ropitel Le Domaine des Cygnes Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival LA FERME ! #2 Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André