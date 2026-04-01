Chevry-sous-le-Bignon

Festival LA FERME

Chevry-sous-le-Bignon Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Festival LA FERME

Le Festival LA FERME prend place à Chevry avec des concerts, une randonnée originale car musicale, initiation graffiti et de la forge, rencontre débat ….Un beau et joyeux week-end en perspective vous attend ! Buvette et restauration sur place. .

Chevry-sous-le-Bignon 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 16 51 87

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English :

Festival LA FERME

L’événement Festival LA FERME Chevry-sous-le-Bignon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS