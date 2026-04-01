Festival LA FERME Chevry-sous-le-Bignon
Festival LA FERME Chevry-sous-le-Bignon samedi 18 avril 2026.
Chevry-sous-le-Bignon
Festival LA FERME
Chevry-sous-le-Bignon Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-18
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-18
Festival LA FERME
Le Festival LA FERME prend place à Chevry avec des concerts, une randonnée originale car musicale, initiation graffiti et de la forge, rencontre débat ….Un beau et joyeux week-end en perspective vous attend ! Buvette et restauration sur place. .
Chevry-sous-le-Bignon 45210 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 88 16 51 87
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English :
Festival LA FERME
L’événement Festival LA FERME Chevry-sous-le-Bignon a été mis à jour le 2026-04-11 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS