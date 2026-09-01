Informations pratiques

Hauteville-la-Guichard

Festival La Flamboche

Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

LA FLAMBOCHE – 26 septembre 17h-2h, 27 septembre 11h-18h.

UNE BANDE DE COPAINS VEUT METTRE LE FEU À LA NORMANDIE.

Un festival indépendant, populaire et sans œillères, où le punk côtoie la chanson française, où les artisans rencontrent les musiciens et où la bienveillance n’empêche surtout pas de faire du bruit.

Hauteville-la-Guichard va vibrer.

Derrière La Flamboche, il y a d’abord une bande de copains. Des amis qui ont eu envie de créer leur propre rendez-vous, leur propre terrain de jeu, un endroit où la culture peut circuler librement et où chacun peut trouver sa place.

Pas besoin de rentrer dans une case pour venir à La Flamboche. Ici, on mélange les genres, les générations, les cultures et les univers.

Sur scène, ça promet du lourd : punk, rock, chanson française, techno, mais aussi spectacles normands et propositions artistiques venues d’ailleurs. De quoi passer d’un bon vieux coup de guitare électrique à une découverte inattendue, d’un texte qui fait rire à un autre qui fait réfléchir.

Et parce qu’un festival, ce n’est pas seulement une scène, La Flamboche veut aussi mettre en lumière celles et ceux qui fabriquent, créent et produisent près de chez nous.

Le village du festival accueillera de nombreux artisans et producteurs, majoritairement venus de Normandie. Créateurs, artisanat d’art, objets faits main, savoir-faire locaux… mais aussi les incontournables de notre terroir : cidre, pommeau, Calvados et autres petites merveilles normandes.

Faire la fête, oui. Faire vivre le territoire, aussi.

La Flamboche revendique son indépendance et son envie de créer autrement. L’idée est simple : ouvrir un espace safe, libre et bienveillant, où tout le monde peut venir sans avoir à laisser une partie de soi à l’entrée.

Un lieu ouvert au monde entier, aux différences, aux genres, aux cultures et aux idées. Un endroit où l’on vient pour écouter un groupe et où l’on repart parfois avec une nouvelle rencontre, une nouvelle découverte ou une histoire à raconter.

La Flamboche, c’est le mélange assumé.

Le punk et le patrimoine.

Le rock et le cidre.

La chanson française et les spectacles normands.

Les copains et les inconnus.

Les artistes et les artisans.

Le local et l’ailleurs.

Le tout dans une ambiance où la fête, la liberté et la bienveillance font bon ménage.

Alors oui, La Flamboche est née d’une bande de copains mais elle a bien l’intention de devenir une grande bande de copains.

Rendez-vous à Hautville-la-Guichard. Venez avec vos oreilles, votre curiosité et votre bonne humeur. Pour le reste, La Flamboche s’occupe du feu.

LA FLAMBOCHE — ÇA VA FLAMBER. ET TOUT LE MONDE EST INVITÉ. .

Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie lesflambards@gmail.com

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English : Festival La Flamboche

L’événement Festival La Flamboche Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme