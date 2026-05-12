FESTIVAL LA FORÊT ENCHANTE MURLIN 2026 Route des Bertranges 58700 MURLIN Murlin

Murlin

FESTIVAL LA FORÊT ENCHANTE MURLIN 2026

Route des Bertranges 58700 MURLIN 13 route des Bertranges Murlin Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

[FESTIVAL LA FORÊT ENCHANTE MURLIN]

6 & 7 juin 2026 — Murlin

Charlois et le Fonds Charlois pour l’Art et la Forêt ont le plaisir de vous convier à la 6? édition du festival La Forêt enchante Murlin.

Le temps d’un week-end, le village de Murlin devient l’un des rendez-vous incontournables des Nuits des Forêts dans la Nièvre. Au programme

– Démonstrations de tonnellerie

– Conférences & expositions en partenariat avec l’association Restaurons Notre-Dame de Paris et les Compagnons du Tour de France Anglet et Lons, charpentiers d’Anglet la maquette de la charpente de Notre-Dame de Paris, réalisée par les Compagnons sera visible jusqu’au 5 juillet à Murlin,

– Visite du Laboratoire Exact

– Découverte du projet Quercetum

– Marché de producteurs et d’artisans locaux

Les Ateliers

– Dégustation autour de l’influence du chêne sur les vins et spiritueux

– Vannerie & herbier cyanotype

– Mini-soins La Chênaie

Entrée libre et gratuite

Nous serons ravis de vous accueillir à Murlin pour (re)découvrir des savoir-faire uniques, tous profondément liés à la forêt et à ses richesses.

Ateliers sur réservations, dans la limite des places disponibles https://www.fondscharlois.com/visiter/festival-la-foret-enchante-murlin/ .

Route des Bertranges 58700 MURLIN 13 route des Bertranges Murlin 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 38 17 55 communication@charlois.com

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English : FESTIVAL LA FORÊT ENCHANTE MURLIN 2026

L’événement FESTIVAL LA FORÊT ENCHANTE MURLIN 2026 Murlin a été mis à jour le 2026-05-12 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges