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Festival La Grande Balade 15M² Saint-Arnoult-des-Bois

samedi 5 septembre 2026 · Saint-Arnoult-des-Bois

Festival La Grande Balade 15M² Saint-Arnoult-des-Bois

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
28190 Saint-Arnoult-des-Bois
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Saint-Arnoult-des-Bois

Festival La Grande Balade 15M²

Saint-Arnoult-des-Bois Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Festival La Grande Balade 15M²
Cohabitation en espace réduit, lecture tout terrain, haute-voltige en pyjama …
15 m² est un spectacle interprété par un duo musicien / circassien. Par le mouvement, la musique et la prise de risques, l’imaginaire prend vie dans la banalité du quotidien.
Par la Compagnie Le Poil Flou.   .

Saint-Arnoult-des-Bois 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

La Grande Balade Festival: 15M%B2

L’événement Festival La Grande Balade 15M² Saint-Arnoult-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE