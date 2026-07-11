Festival La Grande Balade 15M² Saint-Arnoult-des-Bois
samedi 5 septembre 2026 · Saint-Arnoult-des-Bois
Informations pratiques
Saint-Arnoult-des-Bois
Festival La Grande Balade 15M²
Saint-Arnoult-des-Bois Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Festival La Grande Balade 15M²
Cohabitation en espace réduit, lecture tout terrain, haute-voltige en pyjama …
15 m² est un spectacle interprété par un duo musicien / circassien. Par le mouvement, la musique et la prise de risques, l’imaginaire prend vie dans la banalité du quotidien.
Par la Compagnie Le Poil Flou. .
Saint-Arnoult-des-Bois 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Grande Balade Festival: 15M%B2
L’événement Festival La Grande Balade 15M² Saint-Arnoult-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE