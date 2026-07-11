Informations pratiques

Fontaine-la-Guyon

Festival La Grande Balade LES TROIS MOUSQUETAIRES

Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 13:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Festival La Grande Balade LES TROIS MOUSQUETAIRES

Vous les attendiez avec impatience ? Ça y est, ILS reviennent pour une saison 3 magistrale.

La saga littéraire d’Alexandre Dumas, revisitée en version série télévisée revient. Dans cette troisième saison tous les ingrédients sont réunis le décor luxueux de la Cour royale, des jeux de pouvoir et manigances du Cardinal de Richelieu, de l’aventure avec le voyage des Mousquetaires et des histoires d’amour !

À ceux qui ne les connaissent pas encore, pas d’inquiétude, vous pouvez prendre le train en marche car il y aura le fameux rappel dans les épisodes précédents… et soyez-en sûrs, le plaisir du jeu de cette jeune équipe est contagieux.

Par le Collectif 49701. .

Fontaine-la-Guyon 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Grande Balade Festival: THE THREE MUSKETEERS

L’événement Festival La Grande Balade LES TROIS MOUSQUETAIRES Fontaine-la-Guyon a été mis à jour le 2026-07-11 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE