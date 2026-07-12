Informations pratiques

Fruncé

Festival La Grande Balade NOURRIR L’HUMANITE C’EST UN METIER

Fruncé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 12:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Festival La Grande Balade NOURRIR L’HUMANITE C’EST UN METIER

Fils d’agriculteurs et comédien, Charles a construit une équipe pour porter sur scène la parole de celles et ceux qui nous nourrissent.

Une véritable immersion théâtrale au cœur de nos agricultures. Depuis plus de dix ans et près de 700 représentations, ils parcourent les routes pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui portent un amour infini pour la vie et le vivant.

Par la ADOC Compagnie . .

Fruncé 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

La Grande Balade Festival: FEEDING HUMANITY IS A JOB

L’événement Festival La Grande Balade NOURRIR L’HUMANITE C’EST UN METIER Fruncé a été mis à jour le 2026-07-12 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE