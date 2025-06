Festival la Guinguette Ephémère des Baumes Restaurant le Tahiti Romans-sur-Isère 12 juillet 2025 19:00

Drôme

Festival la Guinguette Ephémère des Baumes Restaurant le Tahiti 2138 Route des Balmes Romans-sur-Isère

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2025-07-12 19:00:00

fin : 2025-07-12 00:00:00

2025-07-12

2025-07-13

Festival la Guinguette Éphémère des Baumes 2025



Cette année, nous vous offrons un événement plus ambitieux !

Ce n’est pas 1 mais 2 soirées !!



Alors retrouvez-nous :

Samedi 12 juillet à partir de 19h

Et / ou

Dimanche 13 juillet à partir de 18h

Restaurant le Tahiti 2138 Route des Balmes

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 45 50 contact@onrprod.fr

English :

Festival la Guinguette Éphémère des Baumes 2025



This year, we’re offering you a more ambitious event!

Not 1 but 2 evenings!



So join us :

Saturday, July 12 from 7pm

And / or

Sunday July 13 from 6pm

German :

Festival la Guinguette Éphémère des Baumes 2025



Dieses Jahr bieten wir Ihnen eine ambitioniertere Veranstaltung!

Es sind nicht 1, sondern 2 Abende!!!



Also treffen Sie sich mit uns :

Samstag, den 12. Juli ab 19 Uhr

Und / oder

Sonntag, 13. Juli ab 18 Uhr

Italiano :

Festival la Guinguette Éphémère des Baumes 2025



Quest’anno vi proponiamo un evento più ambizioso!

Non 1 ma 2 serate!



Unitevi a noi il

Sabato 12 luglio dalle 19:00

E / o

Domenica 13 luglio dalle ore 18.00

Espanol :

Festival la Guinguette Éphémère des Baumes 2025



Este año le proponemos un evento más ambicioso

No 1, ¡sino 2 veladas!



Únase a nosotros el

Sábado 12 de julio a partir de las 19.00 horas

O el

El domingo 13 de julio a partir de las 18.00 horas

