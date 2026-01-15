Festival La Guitare sous tous les angles…20ans après Théâtre municipal Angles

Festival La Guitare sous tous les angles…20ans après

Théâtre municipal Rue du stade Angles Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

.

Théâtre municipal Rue du stade Angles 85750 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 56 39

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival La Guitare sous tous les angles…20ans après Angles a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral