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Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville vendredi 7 août 2026.

Adresse : 18 Rue du Château

Ville : 50340 Flamanville

Département : Manche

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Flamanville

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

18 Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

*Franz Schubert ouverture d590.
*Ludwig Van Beethoven Concerto pour piano n°3.
*Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°38.

PASS 5 jours disponible ci-dessous.   .

18 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 805 32 02 00  contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

L’événement Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin

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