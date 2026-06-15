Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville vendredi 7 août 2026.

Flamanville

Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

18 Rue du Château Flamanville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

*Franz Schubert ouverture d590.

*Ludwig Van Beethoven Concerto pour piano n°3.

*Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°38.

PASS 5 jours disponible ci-dessous. .

18 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

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English : Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles

L’événement Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin