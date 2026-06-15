Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville
Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville vendredi 7 août 2026.
Flamanville
Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles
18 Rue du Château Flamanville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
*Franz Schubert ouverture d590.
*Ludwig Van Beethoven Concerto pour piano n°3.
*Wolfgang Amadeus Mozart Symphonie n°38.
PASS 5 jours disponible ci-dessous. .
18 Rue du Château Flamanville 50340 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
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English : Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles
L’événement Festival La Hague en Musiques Orchestre symphonique Ondes plurielles Flamanville a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cotentin