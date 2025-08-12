Festival La Hague en Musiques Virtuosi Chapelle du collège St Paul Cherbourg-en-Cotentin

Festival La Hague en Musiques Virtuosi Chapelle du collège St Paul Cherbourg-en-Cotentin mardi 12 août 2025.

Festival La Hague en Musiques Virtuosi

Chapelle du collège St Paul 27 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-12 20:30:00

fin : 2025-08-12

Date(s) :

2025-08-12

Concert spectacle.

Avec

Romain Leleu, trompette.

Thomas Leleu, Tuba .

Victoires de la musique classique .

Chapelle du Collège Saint-Paul* à Cherbourg (Adresse du Collège 27 rue Amiral Courbet). .

Chapelle du collège St Paul 27 Rue Amiral Courbet Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

English : Festival La Hague en Musiques Virtuosi

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival La Hague en Musiques Virtuosi Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-07-03 par OT Cotentin La Hague