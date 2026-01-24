FESTIVAL LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉCLATS Juvignac

FESTIVAL LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉCLATS

Le festival intercommunal La Musique dans tous ses éclats fait son grand retour avec une édition 100 % évasion. Anciennement connu sous le nom Le Piano dans tous ses éclats, l’événement invite le public à un véritable tour du monde musical à travers plusieurs communes de la métropole.

La Musique dans tous ses éclats un festival aux couleurs du voyage

Le coup d’envoi sera donné à Juvignac, le vendredi 13 février à 20h, avec le concert de Matyemah. Le festival se poursuivra ensuite à Grabels (Trio Soltani & Drom Blanchard), Lavérune (Teclao) et Saint-Georges-d’Orques (Les Tanguerdios), jusqu’au 21 février.

Au programme

– 5 concerts gratuits, accessibles à tous

– Des univers musicaux venus d’ailleurs

– Des actions pédagogiques en milieu scolaire

– Des rencontres avec les élèves des écoles de musique

Un rendez-vous culturel convivial et dépaysant à ne pas manquer !

Plus d’infos et réservations à venir .

English :

The intercommunal festival La Musique dans tous ses éclats is back with a 100% escapist edition. Formerly known as Le Piano dans tous ses éclats, the event takes the public on a musical world tour through several towns in the metropolitan area.

