Festival la nuit des griots 2026 11ème édition Marseille 1er Arrondissement

Festival la nuit des griots 2026 11ème édition

Du 03/04 au 10/04/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends. Différents lieux Espace Julien Cité de la Musique la paillotte rhumerie et Makeda Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif :

Date :

Début : Lundi 2026-04-03

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-03

Au programme pour cette 11ème édition de La Nuit des Griots, cinq concerts, de la danse, une journée dédiée aux enfants et une table ronde.

Rendez-vous dans différents lieux pour quatre nuits pleines d’émotion, de festivité et surtout de partage !

RDV à l’Espace Julien, à la Cité de la Musique, à la Paillote rhumerie et au Makeda pour quatre nuits des griots pleines d’émotion, de festivité et surtout de partage !

Jusqu’au 10 avril, les sons de l’Afrique de l’Ouest se revisitent entre afropop et électro-folk …



Les artistes de La Nuit des Griots dessinent ainsi une nouvelle Afrique, plus audacieuse et à la joie de vivre toujours aussi contagieuse.

Pour cette édition 2026, les koras, les n’goni, les balafons et les voix des griots d’Afrique résonnent dans toute la cité phocéenne. Bien que la tradition des griots soit ancrée dans les cultures de l’Afrique de l ‘Ouest, elle est également présente dans d’autres parties du continent africain où elle a parfois influencé la musique et les histoires de ses peuples.

Cette année, le festival met en lumière la richesse et la diversité de la tradition des griots avec cinq groupes originaires du Mali, de Gambie, du Niger et même du Cameroun.

À plusieurs reprises, des musiciens français partagent la scène africaine pour un melting pot créatif, nous donnant ainsi à voir une correspondance insolite et jouissive entre deux continents.



ISSIAKA KOUYATÉ

Il est né à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso dans une grande famille de Griots très engagée dans la culture internationale. C’est un artiste musicien, un programmateur de musique et un activiste culturel vivant à Marseille. Il est le directeur artistique du Festival La Nuit des Griots qu’il a créé en 2016. .

Différents lieux Espace Julien Cité de la Musique la paillotte rhumerie et Makeda Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 92 73 96 festival.lanuitdesgriots@gmail.com

English :

On the program for this 11th edition of La Nuit des Griots: five concerts, dance, a day dedicated to children and a round-table discussion.

Four nights of emotion, festivity and, above all, sharing!

