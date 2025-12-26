Festival La nuit sévrienne, Salle Côté Jardins Saint-Pierre-des-Échaubrognes

Festival La nuit sévrienne

Salle Côté Jardins 2 Rue Salboeuf Saint-Pierre-des-Échaubrognes Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Nuit Sévrienne revient pour une soirée explosive !

Entre amis ou en solo, viens vibrer au rythme de la musique live, découvrir de nouveaux talents et profiter d’une ambiance festive unique, avec Yofunders, Mathieu Bost, Future Rupture et Claimant B2B Malaiss.

Bar et restauration sur place. .

Salle Côté Jardins 2 Rue Salboeuf Saint-Pierre-des-Échaubrognes 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 15 28 42 lanuitsevrienne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival La nuit sévrienne

L’événement Festival La nuit sévrienne Saint-Pierre-des-Échaubrognes a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Bocage Bressuirais