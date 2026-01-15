FESTIVAL LA PIÈCE MONTÉE

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-07

Marre des mariages ringards et des robes meringues ?

Depuis plusieurs années, le secteur du mariage retrouve des couleurs et voit aussi émerger de nouvelles tendances.

La 11ème édition de cet évènement a lieu le samedi 7 et dimanche 8 Février 2026 au Marché du Lez.

Marre des mariages ringards et des robes meringues ?

Depuis plusieurs années, le secteur du mariage retrouve des couleurs et voit aussi émerger de nouvelles tendances.

La 11ème édition de cet évènement a lieu le samedi 7 et dimanche 8 Février 2026 au Marché du Lez.

Une vingtaine de prestataires locaux, triés sur le volet, viennent présenter aux futur(e)s marié(e)s leur savoir-faire en matière d’organisation

de mariages.

Nouveauté des ateliers et masterclass sont également au programme.

Objectif mariage réussi et zéro prise de tête (ou presque) !

Dentelles à foison, fleurs et décorations bohème, photographes et vidéastes, décorateurs et scénographes, traiteurs, créateurs de tenues et alliances, maquilleurs et coiffeurs, loueurs de mobilier et d’animations… Le festival La Pièce Montée réunit la crème de la crème des professionnels du monde du mariage .

1348 Avenue Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tired of cheesy weddings and meringue dresses?

For several years now, the wedding industry has been coming back to life, and new trends have been emerging.

The 11th edition of this event takes place on Saturday February 7 and Sunday February 8, 2026 at the Marché du Lez.

L’événement FESTIVAL LA PIÈCE MONTÉE Montpellier a été mis à jour le 2026-01-13 par 34 OT MONTPELLIER