Festival la première séance Nouméa vendredi 10 octobre 2025.

Nouméa Nouvelle-Calédonie

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-18

2025-10-10

une trentaine de films d’animations et de projections seront proposés au public dans le cadre du festival de cinéma jeunesse La première séance , organisée par l’association Jeunes et toiles et la ville de Nouméa.

Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer

English :

some thirty animated films and screenings will be offered to the public as part of the La première séance youth film festival, organized by the Jeunes et toiles association and the city of Nouméa.

German :

werden im Rahmen des Jugendfilmfestivals La première séance , das von der Vereinigung Jeunes et toiles und der Stadt Nouméa organisiert wird, rund 30 Animationsfilme und Vorführungen für die Öffentlichkeit angeboten.

Italiano :

una trentina di film d’animazione e proiezioni saranno offerti al pubblico nell’ambito del festival del cinema giovanile La première séance , organizzato dall’associazione Jeunes et toiles e dalla città di Nouméa.

Espanol :

una treintena de películas de animación y proyecciones se ofrecerán al público en el marco del festival de cine juvenil La première séance , organizado por la asociación Jeunes et toiles y la ciudad de Numea.

