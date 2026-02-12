Festival La P’tite Garenne Nérac

Festival La P’tite Garenne

Le printemps s’annonce en fête à Nérac !

Du 3 au 5 avril, la ville se transforme en un joyeux terrain de jeu où cirque, arts de rue, musique, fêtes, balades immersives et découvertes autour de la biodiversité locale s’invitent dans les jardins, les espaces urbains et les lieux les plus inattendus.

Entre ateliers participatifs, stands naturalistes, visites immersives et propositions artistiques pétillantes, chacun, petits et grands, en famille ou entre amis, est invité à ralentir, à s’émerveiller et à célébrer le vivant.

La P’tite Garenne, c’est un p’tit festival pour de grands instants de joie une fête éphémère, joyeuse, ancrée dans son territoire et imaginée avec et pour les habitants.

Programme complet disponible début mars sur www.espacedalbret.fr. .

