Festival « La Route des Imaginaires » Square des Forsythias 4 Mont-de-Marsan samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Ouvert à tous. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le samedi 20 septembre, le CaféMusic revient avec son événement de rentrée : La Route des Imaginaires, le temps d’une journée festive à Mont-de-Marsan.

Rendez-vous pour deux spectacles et un concert au cœur de la cité montoise !

Le dimanche, mettons-nous en selle sur la voie verte du Marsan et de l’Armagnac.

Deux jours de fête où petits et grands se retrouvent pour célébrer le patrimoine local.

Gastronomie, nature, sport, arts, culture… un programme riche en découvertes et en rencontres !

Ensemble et nombreux, empruntez La Route des Imaginaires, l’événement atypique de la rentrée où seuls le plaisir et le partage comptent !

Plus d’infos ici

© Le CaféMusic