Ondres

Festival La rue est belle

Place Richard Feuillet Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

La rue est belle , le festival des arts de rue qui fait vibrer Ondres !

Rdv le samedi 23 et dimanche 24 mai pour deux jours de fête en plein cœur de la ville. Théâtre, cirque, marionnettes géantes en déambulation, danse, jeux, concerts… Les arts de la rue investissent Ondres pour une parenthèse joyeuse, gratuite et ouverte à toutes et tous.

Le festival La rue est belle s’inscrit dans la dynamique d’un nouveau festival culturel local, consacré aux arts vivants et à la convivialité des espaces publics. Un rendez-vous populaire et familial où petits et grands partagent rires, émotions et découvertes, au fil des spectacles et des surprises.

Gratuit. .

Place Richard Feuillet Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival La rue est belle

L’événement Festival La rue est belle Ondres a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Seignanx