FESTIVAL LA RUE PUBLIQUE Grabels samedi 4 octobre 2025.

Rue du Château Grabels Hérault

La compagnie Internationale Alligator, association implantée à Grabels et soutenu par la Métropole de Montpellier, en partenriat avec la Ville de Grabels, organisent un festival dédié à la rencontres, aux échanges et aux arts de rue , le samedi 4 octobre de 11h à 21h30.

LE PROGRAMME

Le 4 octobre 2025 à Grabels de 11h à 21h30

– 11H spectacle 2 secondes cie du petit monsieur

S’amuser des petites mésaventures qui transforment Monsieur-tout-le-monde en clown bien malgré lui. Spectacle muet, résolument burlesque.

Tout public à partir de 3 ans Grabels quartier La Valsière place Pablo Nerruda

et les festivités continuent au Parc du Château Rue du Château

15h spectacle Je hais les gosses- (nouvelle version) cie CIA

Comédie humoristique et grinçante, qui met en abîme la complexe relation parents-enfants, parents ados… Pour tout ceux qui ont des gosses, ceux qui ont été gosses, ceux qui auront des gosses , ceux qui ont eu des gosses et ceux qui adorent les gosses!

Tout public à partir de 9 ans

16H30 spectacle 1978 cie La famille Goldini

1978 parle d’un homme né en 1978, en pleine crise. Ça parle de lui, l’économie, de crise personnelle et mondiale, de Milton et d’acrobatie. Une sacrée prouesse sur scène inattendue et intelligente.

Tout public à partir de 10 ans

19H30 Concert Anna Sanz ballades folk compositions originales

Trio acoustique, piano, voix guitare -une invitation à un voyage musical intime et authentique, tissant des histoires à travers des arrangements délicats et harmonies vocales envoûtantes.

Tout public .

Rue du Château Grabels 34790 Hérault Occitanie

English :

The Compagnie Internationale Alligator, an association based in Grabels and supported by the Metropole of Montpellier, in partnership with the town of Grabels, is organizing a festival dedicated to encounters, exchanges and street arts, on Saturday October 4 from 11am to 9:30pm.

German :

Die Compagnie Internationale Alligator, ein in Grabels ansässiger Verein, der von der Metropolregion Montpellier unterstützt wird, organisiert in Zusammenarbeit mit der Stadt Grabels am Samstag, den 4. Oktober von 11 Uhr bis 21.30 Uhr ein Festival, das der Begegnung, dem Austausch und der Straßenkunst gewidmet ist.

Italiano :

La Compagnie Internationale Alligator, associazione con sede a Grabels e sostenuta dal Consiglio Metropolitano di Montpellier, in collaborazione con la città di Grabels, organizza un festival dedicato agli incontri, agli scambi e alle arti di strada sabato 4 ottobre dalle 11.00 alle 21.30.

Espanol :

La Compagnie Internationale Alligator, asociación con sede en Grabels y que cuenta con el apoyo del Consejo Metropolitano de Montpellier, en colaboración con la ciudad de Grabels, organiza el sábado 4 de octubre, de 11.00 a 21.30 horas, un festival dedicado a los encuentros, los intercambios y las artes de calle.

