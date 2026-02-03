Festival La Salle Concert de soutien au Under Grange Festival Hébecrevon Thèreval
Festival La Salle Concert de soutien au Under Grange Festival Hébecrevon Thèreval samedi 7 mars 2026.
Hébecrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval Manche
Tarif : – –
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07 04:00:00
2026-03-07
CONCERT DE SOUTIEN.
Pour faire vibrer encore plus fort la prochaine édition du festival, on vous donne rendez-vous pour un concert de soutien le samedi 7 mars 2026, Salle Le Triangle à Thèreval (Hebécrevon) !
Au programme un line-up survitaminé !
Cassidy Punch Machine,
Spelim,
Mary May,
Bastard Proof,
FunkyBreakz,
Systèm D.
Une soirée pour
– soutenir le Under Grange Festival,
– valoriser la scène locale et indépendante,
– partager un moment collectif, festif et engagé.
Chaque billet, chaque présence, chaque partage compte énormément pour nous.
Venir, c’est soutenir. Danser, c’est résister.
Réservez vos places dès maintenant, il n’y en aura clairement pas pour tout le monde !
Bar et restauration sur place. .
Hébecrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval 50180 Manche Normandie +33 6 77 58 66 18 studiomusique.lagrange@gmail.com
