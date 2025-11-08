Festival La Saône se marre’ Ô Complexe Francourt
Festival La Saône se marre’ Ô Complexe Francourt samedi 8 novembre 2025.
Festival La Saône se marre’
Ô Complexe 6 Rue de l’Egayoir Francourt Haute-Saône
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08 22:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Soirée dîner spectacle “La Saône se marre” au Ô’ complexe à Francourt. Spectacle d’humour avec Hugues Lavigne. Le phénomène aux 150 millions de vues viendra présenter “Hyperactif”, un spectacle de stand-up déjanté. Première partie Manu de Gray. Assiette franc-comtoise + dessert. Tarif 45 €. Réservation obligatoire au 03 84 67 67 19 avant le 7 novembre. .
Ô Complexe 6 Rue de l’Egayoir Francourt 70180 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 67 67 19
English : Festival La Saône se marre’
German : Festival La Saône se marre’
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival La Saône se marre’ Francourt a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIERES