Festival La Saône se marre’ Ô Complexe Francourt

Soirée dîner spectacle “La Saône se marre” au Ô’ complexe à Francourt. Spectacle d’humour avec Hugues Lavigne. Le phénomène aux 150 millions de vues viendra présenter “Hyperactif”, un spectacle de stand-up déjanté. Première partie Manu de Gray. Assiette franc-comtoise + dessert. Tarif 45 €. Réservation obligatoire au 03 84 67 67 19 avant le 7 novembre. .

