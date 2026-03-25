Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda Espace Beauvalet Dampierre-sur-Salon

Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda

Espace Beauvalet 21 rue Pierre Beauvalet Dampierre-sur-Salon Haute-Saône

Tarif : 29 – 29 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:30:00

fin : 2026-05-07 22:30:00

Date(s) :

2026-05-07

La Saône se marre, acte 2 !

4 Rivières tourisme inaugure sa saison 2026 avec un plateau stand-up 5 étoiles qui va marquer les esprits !

En tête d’affiche FRANJO ! Avec plus de 3 millions d’abonnés et après une tournée des Zéniths sold-out (ou presque !), le virtuose de la vanne vient jouer les prolongations chez nous. Rien ne lui échappe, surtout pas son public !

Il sera accompagné d’une équipe de choc. Marie Reno l’énergie pure qui met votre quotidien en musique. Je suis lapin le bouffon déjanté révélé par La France a un incroyable talent. Romain Barreda un univers feel-good entre personnages et chaos joyeux.

Un conseil ne tardez pas. Les places pour voir un tel plateau risquent de s’envoler plus vite qu’une vanne de Franjo ! .

Espace Beauvalet 21 rue Pierre Beauvalet Dampierre-sur-Salon 70180 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 67 67 19 tourisme@cc4r.eu

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English : Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda

L’événement Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda Dampierre-sur-Salon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIERES