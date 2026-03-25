Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda Espace Beauvalet Dampierre-sur-Salon
Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda Espace Beauvalet Dampierre-sur-Salon jeudi 7 mai 2026.
Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda
Espace Beauvalet 21 rue Pierre Beauvalet Dampierre-sur-Salon Haute-Saône
Tarif : 29 – 29 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 19:30:00
fin : 2026-05-07 22:30:00
Date(s) :
2026-05-07
La Saône se marre, acte 2 !
4 Rivières tourisme inaugure sa saison 2026 avec un plateau stand-up 5 étoiles qui va marquer les esprits !
En tête d’affiche FRANJO ! Avec plus de 3 millions d’abonnés et après une tournée des Zéniths sold-out (ou presque !), le virtuose de la vanne vient jouer les prolongations chez nous. Rien ne lui échappe, surtout pas son public !
Il sera accompagné d’une équipe de choc. Marie Reno l’énergie pure qui met votre quotidien en musique. Je suis lapin le bouffon déjanté révélé par La France a un incroyable talent. Romain Barreda un univers feel-good entre personnages et chaos joyeux.
Un conseil ne tardez pas. Les places pour voir un tel plateau risquent de s’envoler plus vite qu’une vanne de Franjo ! .
Espace Beauvalet 21 rue Pierre Beauvalet Dampierre-sur-Salon 70180 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 67 67 19 tourisme@cc4r.eu
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L’événement Festival La Saône se marre’ Franjo, Je suis lapin, Marie Reno, Romain Barreda Dampierre-sur-Salon a été mis à jour le 2026-03-25 par OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIERES