Festival la semaine de la mer Saint-Aubin-sur-Mer

Festival la semaine de la mer Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 10 août 2025.

Festival la semaine de la mer

Plage Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-16 23:30:00

Date(s) :

2025-08-10

Programme complet sur notre site web

La commune fête la mer du 10 au 16 août !

Dès le dimanche 10 août, les festivités débuteront avec une régate suivie d’un barbecue sur le front de mer, au Club de Voile, de 10h à 14h.

La semaine se poursuivra avec des animations nautiques ouvertes à tous, notamment une journée de beach tennis le mercredi 13 août, de 10h à 12h et de 14h à 17h, puis une course de stand-up paddle le vendredi à 14h, à côté du club de Voile.

Rendez-vous ensuite le jeudi 14 août avec un spectacle jeune public (pour les 5-11 ans) intitulé Cap vers l’Aventure à la salle Aubert à 17h30.

Prêt à captiver le jeune public avec une énergie novatrice et contagieuse « Cap vers l’aventure est le premier spectacle jeune public du groupe For The Hackers.

En parallèle, un apéro-plage se déroulera à partir de 18h au Club de Voile.

Une dégustation de fruits de mer avec accords mets et vins, sera proposée de 18h à 19h Le Clos Normand, sur inscriptions à leclosnormand14750@gmail.com, au tarif de 25€ par personne.

La journée du jeudi 14 août se clôturera par un spectacle de Pikooks dès 22h, sur la plage. Ces structures lumineuses artistiques, créées par la compagnie française Porté par le Vent, prennent vie dans le ciel, offrant à tous les passagers un monde de lumière et de poésie.

Côté musique, rendez-vous le vendredi 15 août où le public pourra découvrir la fanfare Mouv’n’Brass sur la digue à 18h.

Enfin, For the Hackers, Kramder et Mouv’N’Brass clôtureront la soirée en beauté avec un concert sur leur Carpanorama au Square des Canadiens à 20h.

Le samedi 16 août, le XSMOZ Festival viendra clore cette semaine en beauté. Ce festival pour toute la famille proposera des animations et activités nautiques gratuites au Club de Voile dans l’après-midi de 14h à 19h, avant de se prolonger en soirée avec une grande fête électro au stade municipal de 19h à 3h du matin.

L’entrée est fixée à 10 euros, avec réservation en ligne sur xsmoz.fr

Enfin, du jeudi 14 au samedi 16, de 10h30 à 17h, les promeneurs pourront profiter d’un espace d’initiation sur la digue, avec skimboard, slacklines, skate gonflable et exposition pédagogique, grâce à la présence de Mauna Kea. .

Plage Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

English : Festival la semaine de la mer

Full program on our website

German : Festival la semaine de la mer

Vollständiges Programm auf unserer Website

Italiano :

Programma completo sul nostro sito web

Espanol :

Programa completo en nuestro sitio web

L’événement Festival la semaine de la mer Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-29 par Calvados Attractivité