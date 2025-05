Festival La Semaine de l’Impro Tournoi des 4 Nations – Nancy, 30 mai 2025 20:00, Nancy.

Meurthe-et-Moselle

Festival La Semaine de l’Impro Tournoi des 4 Nations 3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-30 20:00:00

fin : 2025-05-30 23:00:00

2025-05-30

Après avoir invité l’équipe professionnelle de France, de Belgique, du Québec, la Semaine de l’Impro invite… les trois et y ajoute un nouvel adversaire redoutable la Suisse ! Un tournoi sur une soirée réunissant un duo de chaque pays. De l’impro de haut niveau !!!

La Semaine de l’Impro vous propose une nouvelle soirée d’improvisation théâtrale exceptionnelle dans la magnifique salle Poirel!!! Cette année, des improvisatrices et improvisateurs de ligues professionnelles d’Improvisation seront sur scène pour un Tournoi des 4 nations sensationnel !

Billetterie en ligne. Tout public

3 rue Victor Poirel

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

After inviting professional teams from France, Belgium and Quebec, Semaine de l’Impro invites… all three, and adds a formidable new adversary: Switzerland! A one-evening tournament featuring a duo from each country. High-level improv!

La Semaine de l’Impro brings you another exceptional evening of theatrical improvisation at the magnificent Salle Poirel! This year, improvisers from professional improv leagues will take to the stage for a sensational 4 Nations Tournament!

Online ticketing.

German :

Nachdem die Impro-Woche die Profiteams aus Frankreich, Belgien und Quebec eingeladen hat, lädt sie nun … alle drei ein und fügt einen neuen furchterregenden Gegner hinzu: die Schweiz! Ein Turnier an einem Abend mit je einem Duo aus jedem Land. Impro auf hohem Niveau!

Die Impro-Woche bietet Ihnen einen weiteren außergewöhnlichen Abend des Improvisationstheaters in der wunderschönen Salle Poirel! Dieses Jahr werden Improvisationskünstler aus professionellen Improvisationsligen auf der Bühne stehen und ein sensationelles Vier-Nationen-Turnier veranstalten!

Online-Tickets.

Italiano :

Dopo aver invitato le squadre professionistiche di Francia, Belgio e Québec, la Semaine de l’Impro le invita tutte e tre e aggiunge un nuovo temibile avversario: la Svizzera! Un torneo di una notte che riunisce un duo di ogni paese. Improvvisazione ai massimi livelli!

La Semaine de l’Impro vi propone un’altra eccezionale serata di improvvisazione teatrale nella magnifica Salle Poirel! Quest’anno, improvvisatori provenienti da leghe di improvvisazione professionali saranno in scena per un sensazionale Torneo delle 4 Nazioni!

Biglietti disponibili online.

Espanol :

Tras invitar a los equipos profesionales de Francia, Bélgica y Quebec, la Semaine de l’Impro invita a los tres y añade un nuevo y formidable adversario: ¡Suiza! Un torneo de una noche que reunirá a un dúo de cada país. Improvisación al más alto nivel

La Semaine de l’Impro le propone una nueva velada excepcional de improvisación teatral en la magnífica Salle Poirel Este año, improvisadores procedentes de ligas profesionales de improvisación se subirán al escenario para disputar un sensacional Torneo de las 4 Naciones

Entradas disponibles en línea.

