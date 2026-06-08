Raissac-d’Aude

FESTIVAL LA TEMPORA BRAMA

Rue du Parc Raissac-d’Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Mélodies psychédéliques, groove cérémonial et riffs de guitare écorchés sont autant d’éléments qui nourrissent les histoires racontées par Brama. Toujours solaire et hypnotique, le groupe auvergnat vous invite à une cérémonie à la croisée d’une tarentelle et d’une messe rock’n’roll la vielle à roue en orgue liturgique, la guitare/basse en sujet exorcisé et la voix chamanique, maîtresse du culte.

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Rue du Parc Raissac-d’Aude 11200 Aude Occitanie

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English :

Psychedelic melodies, ceremonial grooves and flaying guitar riffs are all elements that feed the stories told by Brama. Always sunny and hypnotic, the band from Auvergne invites you to a ceremony at the crossroads of a tarantella and a rock?n?roll mass: the hurdy-gurdy as liturgical organ, the guitar/bass as exorcised subject and the shamanic voice as mistress of the cult.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA BRAMA Raissac-d’Aude a été mis à jour le 2026-06-08 par