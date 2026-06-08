Pouzols-Minervois

FESTIVAL LA TEMPORA KALEYAH SOUL SYSTEM

Pouzols-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 21:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Kaleyah Soul System c’est la complicité sans faille de deux artistes hors du commun, Marianne Aya Omac et Marius Welker, qui se connaissent par cœur, et qui ont une profonde envie de se réinventer. Elle est chanteuse, guitariste, auteure, compositrice, et cheffe de chœur, passionnée de World Music avec derrière elle 30 années d’une belle carrière à la fois underground et internationale. Lui est un saxophoniste hors normes, un génie musical passionné de son et de jazz, mais aussi très ancré dans le paysage sonore de son époque. Ensemble, ils n’ont qu’une envie, vous faire DANSER !

.

Pouzols-Minervois 11120 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Kaleyah Soul System is the unfailing complicity of two extraordinary artists, Marianne Aya Omac and Marius Welker, who know each other by heart and have a deep desire to reinvent themselves. She is a singer, guitarist, songwriter, composer and choirmaster, with a passion for World Music and a 30-year career both underground and international. He is an extraordinary saxophonist, a musical genius with a passion for sound and jazz, but also deeply rooted in the soundscape of his time. Together, they have only one desire: to make you DANCE!

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA KALEYAH SOUL SYSTEM Pouzols-Minervois a été mis à jour le 2026-06-08 par