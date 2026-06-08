Moussan

FESTIVAL LA TEMPORA LE BAL CHALOUPÉ

Moussan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 21:30:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Le Bal Chaloupé offre un moment de fête, de célébration à la fois fédérateur et exigeant. Sur scène, les genres se mélangent entre chansons débridées en français, portugais ou espagnol et transes psychédéliques ponctuées d’improvisations théâtrales. L’instrumentarium propose un son hybride entre instruments acoustiques, amplifiés et éléctroniques (percussions, saxophones, synthétiseurs, guitares, etc.).

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Moussan 11120 Aude Occitanie

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English :

Le Bal Chaloupé offers a festive, celebratory moment that is both unifying and demanding. On stage, genres mix between unbridled songs in French, Portuguese or Spanish and psychedelic trances punctuated by theatrical improvisations. The instrumentarium features a hybrid sound of acoustic, amplified and electronic instruments (percussion, saxophones, synthesizers, guitars, etc.).

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA LE BAL CHALOUPÉ Moussan a été mis à jour le 2026-06-08 par