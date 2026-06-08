Peyriac-de-Mer

FESTIVAL LA TEMPORA PULCIPERLA

Peyriac-de-Mer Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Prenez un quartet iconoclaste et énergique de Toulouse, associez-le à un power trio féminin de Bogota, secouez, vous obtenez Pulciperla ! À la suite d’une rencontre explosive en Colombie en 2019, l’incendiaire trio La Perla et l’inclassable Pulcinella décident de monter un répertoire original une musique hybride, chaloupée et charnelle où voix, saxophone, claviers, contrebasse et percussions communient généreusement. Un répertoire azimuté et percutant perfusé par des influences bullerengue, reggaeton, funk et champeta, qui attise le feu et file la bougeotte !

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Peyriac-de-Mer 11440 Aude Occitanie

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English :

Take an iconoclastic, energetic quartet from Toulouse, combine them with an all-female power trio from Bogotá, shake things up, and you’ve got Pulciperla! Following an explosive encounter in Colombia in 2019, the incendiary trio La Perla and the unclassifiable Pulcinella decided to put together an original repertoire: a hybrid, swaying, carnal music where voice, saxophone, keyboards, double bass and percussion generously share the stage. A fast-paced, hard-hitting repertoire infused with bullerengue, reggaeton, funk and champeta influences, that fires up the fire and gets you moving!

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA PULCIPERLA Peyriac-de-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par