Mirepeisset

FESTIVAL LA TEMPORA THE BONGO HOP

Impasse du Berger Mirepeisset Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

The Bongo Hop nous revient avec son melting-pot dansant, métissé et hors genres. Ses cuivres profonds, taillés dans un groove afro caribéen sauce colombienne, associés à des sonorités électriques chatouillantes héritées des disques Rumba et High Life des années 70 séduisent d’entrée, faisant au passage découvrir des figures méconnues comme le chanteur haïtien Kephny Eliacin.

.

Impasse du Berger Mirepeisset 11120 Aude Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bongo Hop is back with its danceable, cross-genre melting pot. Its deep brass, cut from an Afro-Caribbean groove with Colombian sauce, combined with tickling electric tones inherited from the Rumba and High Life records of the 70s, seduce from the outset, revealing little-known figures such as Haitian singer Kephny Eliacin.

L’événement FESTIVAL LA TEMPORA THE BONGO HOP Mirepeisset a été mis à jour le 2026-06-08 par