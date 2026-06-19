Festival La Tête dans les Nuages Écluse n°2 Arzviller

Arzviller

Festival La Tête dans les Nuages

Écluse n°2 Vallée des Éclusiers Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Une fête pour tous et gratuite ! Des spectacles, des ateliers et de la musique! Et sur place, des jeux en bois, des tables à bulles, l’observatoire du ciel, le coin goûter et la boutique.

Spectacles La liseuse de bonne aventure et Les catastrophiques expériences du sorcier Almamimax

Buvette et petite restauration sur place.

Repli à la salle des fêtes d’Arzviller en cas de pluie.Tout public

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Écluse n°2 Vallée des Éclusiers Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 83 19 31 98 contact@en-musique.fr

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English :

A free festival for everyone! Shows, workshops, and music! And on-site: wooden games, bubble tables, the sky observatory, the snack corner, and the gift shop.

Performances: The Fortune Teller and The Catastrophic Experiments of the Wizard Almamimax

Refreshments and light snacks available on site.

The event will be moved to the Arzviller community hall in case of rain.

L’événement Festival La Tête dans les Nuages Arzviller a été mis à jour le 2026-06-19 par OT PAYS DE PHALSBOURG