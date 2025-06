Festival la tête dans les nuages Place de la Légion d’Honneur Bitche 12 juillet 2025 16:00

Moselle

Festival la tête dans les nuages Place de la Légion d'Honneur 31 rue Maréchal Foch Bitche Moselle

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Samedi 2025-07-12 16:00:00

Fin : 2025-07-12 23:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Le festival de la Tête Dans Les Nuages est une célébration de l’art sous toutes ses formes, qui s’adresse aux petits comme aux grands !

Ce spectacle, itinérant et familial, se veut gratuit afin de permettre à tous d’accéder à la vie culturelle. La compagnie En Musique, composée d’Hélène Oswald, Jérôme Rivelaygues, Laura Guilmet, Sihame HamSi et Laurent Arnoult, écumera les routes de Moselle tout l’été et sera accueillie à Bitche le samedi 12 juillet 2025, place de la Légion d’Honneur !

Au programme :

16h En Selle ! (Cie En Musique) Spectacle participatif tous publics, chanson, humour.

Un jeu de l’oie musical où le public pédale pour sonoriser le concert et faire avancer la partie.

17h Le réveil de la Tente à rêves (Installation sonore interactive) Créez votre forêt ! Grâce à vos mouvements, dessinez un paysage sonore et faites-le changer en bougeant !

Les ateliers Décoration de galets, fabrication de badges personnalisés

Les dédicaces musicales Vous choisissez votre chanson, une annonce et nous nous chargeons de les diffuser sur notre grosse sono !

18h Le Quiz Des questions, des défis pour tous, pour rire et tester nos compétences !)

19h One woman show de Sihame HamSi Humoriste incontournable du Stand Up, Sihame transforme les banalités de notre quotidien en histoires hilarantes et cocasses. Tous publics.

20h La playlist de Miss Eastwood. Un tour du monde musical, un voyage à travers le temps et les styles musicaux ; hip hop, world, électro, pop, punk, rock et de nombreux clins d’œil. Avec toujours l’envie de danser. Rien de kitsch, que du bon son.

En libre accès sur place des jeux en bois, des tables à bulles, un observatoire du ciel, la tente à rêves et la petite boutique du festival. Buvette et restauration assurées par une association locale.

Toutes les animations sont gratuites, dans la limite des places disponibles.Tout public

Place de la Légion d’Honneur 31 rue Maréchal Foch

Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 68 06 63

English :

The Tête Dans Les Nuages festival is a celebration of art in all its forms, for young and old alike!

This touring, family-friendly show is free of charge, to give everyone access to cultural life. The En Musique company, comprising Hélène Oswald, Jérôme Rivelaygues, Laura Guilmet, Sihame HamSi and Laurent Arnoult, will be touring the Moselle region all summer long, and will be in Bitche on Saturday, July 12, 2025, at Place de la Légion d’Honneur!

On the program:

4pm: En Selle! (Cie En Musique) Participatory show for all audiences, song and humor.

A musical game of goose where the audience pedals to make the concert sound and move the game forward.

5pm: Le réveil de la Tente à rêves (Interactive sound installation) Create your own forest! Use your movements to draw a soundscape and make it change as you move!

Workshops: Decorating pebbles, making personalized badges

Musical dedications: You choose your song and an announcement, and we’ll play them on our big sound system!

6pm: The Quiz Questions and challenges for all, to laugh and test our skills!)

7pm: One woman show by Sihame HamSi A stand-up comedian who can’t be ignored, Sihame transforms the banalities of everyday life into hilarious stories. All audiences.

8pm: Miss Eastwood’s playlist. A musical world tour, a journey through time and musical styles: hip hop, world, electro, pop, punk, rock and many winks. And always with the desire to dance. Nothing kitschy, just good sound.

Free access on site: wooden games, bubble tables, a sky observatory, the dream tent and the little festival store. Refreshments and food provided by a local association.

All events are free of charge, subject to availability.

German :

Das Festival de la Tête Dans Les Nuages ist eine Feier der Kunst in all ihren Formen, die sich an Groß und Klein richtet!

Dieses Wander- und Familienspektakel soll kostenlos sein, um allen den Zugang zum kulturellen Leben zu ermöglichen. Das Ensemble En Musique, bestehend aus Hélène Oswald, Jérôme Rivelaygues, Laura Guilmet, Sihame HamSi und Laurent Arnoult, wird den ganzen Sommer über auf den Straßen der Mosel unterwegs sein und am Samstag, den 12. Juli 2025, auf dem Place de la Légion d’Honneur in Bitche zu Gast sein!

Auf dem Programm stehen:

16:00 Uhr: En Selle! (Cie En Musique) Mitmach-Spektakel für alle Altersgruppen, Chanson, Humor.

Ein musikalisches Gänsespiel, bei dem das Publikum in die Pedale tritt, um das Konzert zu beschallen und das Spiel voranzutreiben.

17 Uhr: Le réveil de la Tente à rêves (Interaktive Klanginstallation) Erschaffen Sie Ihren Wald! Dank Ihrer Bewegungen zeichnen Sie eine Klanglandschaft und lassen sie sich durch Bewegung verändern!

Die Workshops: Verzierung von Kieselsteinen, Herstellung von personalisierten Namensschildern

Musikalische Autogrammstunden: Sie wählen Ihren Song, eine Ansage und wir kümmern uns darum, dass sie auf unserer großen Soundanlage gespielt werden!

18 Uhr: Das Quiz Fragen, Herausforderungen für alle, zum Lachen und um unsere Fähigkeiten zu testen)!

19 Uhr: One woman show von Sihame HamSi Als unumgängliche Stand Up-Humoristin verwandelt Sihame die Banalitäten unseres Alltags in urkomische und komische Geschichten. Alle Zuschauer.

20 Uhr: Die Playlist von Miss Eastwood. Eine musikalische Weltreise, eine Reise durch die Zeit und die Musikstile; Hip Hop, World, Electro, Pop, Punk, Rock und viele Augenzwinkern. Und immer mit der Lust zu tanzen. Nichts Kitschiges, nur guter Sound.

Vor Ort frei zugänglich: Holzspiele, Seifenblasentische, ein Himmelsobservatorium, das Traumzelt und die kleine Boutique des Festivals. Für Getränke und Essen sorgt ein lokaler Verein.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, solange Plätze verfügbar sind.

Italiano :

Il festival Tête Dans Les Nuages è una celebrazione dell’arte in tutte le sue forme, per grandi e piccini!

Si tratta di uno spettacolo itinerante gratuito e adatto alle famiglie, per consentire a tutti di accedere alla cultura. La compagnia En Musique, composta da Hélène Oswald, Jérôme Rivelaygues, Laura Guilmet, Sihame HamSi e Laurent Arnoult, sarà in tournée nella regione della Mosella per tutta l’estate e sarà a Bitche sabato 12 luglio 2025, in Place de la Légion d’Honneur!

In programma:

ore 16.00: En Selle! (Cie En Musique) Uno spettacolo per tutte le età, con canzoni e umorismo.

Un gioco dell’oca musicale in cui il pubblico pedala per far suonare il concerto e far procedere il gioco.

ore 17.00: Le réveil de la Tente à rêves (installazione sonora interattiva) Crea la tua foresta! Utilizzate i vostri movimenti per disegnare un paesaggio sonoro e fatelo cambiare con il vostro movimento!

Laboratori: decorazione di ciottoli, creazione di badge personalizzati, ecc

Dediche musicali: scegliete la vostra canzone e uno spot e noi li suoneremo sul nostro grande impianto audio!

ore 18.00: Quiz Domande e sfide per tutti, per ridere e mettere alla prova le nostre capacità)

ore 19.00: One woman show di Sihame HamSi Sihame, una stand-up comedian di primo piano, trasforma le banalità della nostra vita quotidiana in storie esilaranti. Adatto a tutti i tipi di pubblico.

20.00: La playlist di Miss Eastwood. Un giro del mondo musicale, un viaggio nel tempo e negli stili musicali: hip hop, world, electro, pop, punk, rock e tanti ammiccamenti. E sempre con la voglia di ballare. Niente di kitsch, solo buon sound.

Accesso libero in loco: giochi in legno, tavoli per le bolle di sapone, un osservatorio del cielo, la tenda dei sogni e il piccolo negozio del festival. Rinfreschi e cibo forniti da un’associazione locale.

Tutti gli eventi sono gratuiti, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Espanol :

El festival Tête Dans Les Nuages es una fiesta del arte en todas sus formas, para grandes y pequeños

Es un espectáculo itinerante, familiar y gratuito, para que todos tengan acceso a la cultura. La compañía En Musique, formada por Hélène Oswald, Jérôme Rivelaygues, Laura Guilmet, Sihame HamSi y Laurent Arnoult, estará de gira por la región del Mosela durante todo el verano, y estará en Bitche el sábado 12 de julio de 2025, en la plaza de la Legión de Honor

En el programa:

16.00 h: ¡En Selle! (Cie En Musique) Un espectáculo para todas las edades, con canciones y humor.

Un juego musical de la oca en el que el público pedalea para hacer sonar el concierto y hacer avanzar el juego.

17.00 h: Le réveil de la Tente à rêves (Instalación sonora interactiva) ¡Crea tu propio bosque! Utiliza tus movimientos para dibujar un paisaje sonoro ¡y haz que cambie a medida que te mueves!

Talleres: Decoración de guijarros, fabricación de chapas personalizadas, etc

Dedicatorias musicales: Tú eliges tu canción y un anuncio, ¡y nosotros los ponemos en nuestro gran equipo de sonido!

18.00 h: El concurso Preguntas y retos para todos, ¡para reírnos un rato y poner a prueba nuestra destreza!)

19.00 h: Espectáculo unipersonal de Sihame HamSi Sihame, una destacada cómica, transforma las banalidades de nuestra vida cotidiana en historias desternillantes. Apto para todos los públicos.

20.00 h: La lista de canciones de Miss Eastwood. Una vuelta al mundo musical, un viaje a través del tiempo y los estilos musicales: hip hop, world, electro, pop, punk, rock y muchos guiños. Y siempre con ganas de bailar. Nada kitsch, sólo buen sonido.

Acceso libre en el recinto: juegos de madera, mesas de burbujas, un observatorio del cielo, la carpa de los sueños y la tiendecita del festival. Refrescos y comida a cargo de una asociación local.

Todos los eventos son gratuitos, sujetos a disponibilidad.

L’événement Festival la tête dans les nuages Bitche a été mis à jour le 2025-06-17 par OT DU PAYS DE BITCHE