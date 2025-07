Festival ‘La Tête dans les Nuages’ Bouzonville

Festival ‘La Tête dans les Nuages’ Bouzonville dimanche 20 juillet 2025.

Festival ‘La Tête dans les Nuages’

Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville Moselle

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-20 16:00:00

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Le festival itinérant La Tête dans les nuages s’arrête à Bouzonville pour un programme interactif et divertissant !

16h En Selle ! (Cie En Musique) Spectacle participatif tous publics, chanson, humour

17h Le réveil de la Tente à rêves (Installation sonore interactive)

18h Le Quiz Des questions, des défis pour tous, pour rire et tester nos compétences !

19h One woman show de Sihame HamSi

20h La playlist de Miss Eastwood (tour du monde musical)

Des ateliers Décoration de galets, fabrication de badges personnalisés

Des dédicaces musicales Vous choisissez votre chanson, une annonce et nous nous chargeons de les diffuser sur notre grosse sono !Tout public

Parc de la Nied Rue du 27 Novembre Bouzonville 57320 Moselle Grand Est +33 3 87 78 44 44

English :

The travelling festival La Tête dans les nuages stops off in Bouzonville for an interactive and entertaining program!

4pm: En Selle! (Cie En Musique) Participatory show for all audiences, song, humor

5pm: Le réveil de la Tente à rêves (Interactive sound installation)

6pm: Le Quiz Questions and challenges for all, to laugh at and test our skills!

7pm: One woman show by Sihame HamSi

8pm: Miss Eastwood’s playlist (musical world tour)

Workshops: Decorating pebbles, making personalized badges

Musical dedications: You choose your song and an advert, and we’ll play them on our big sound system!

German :

Das Wanderfestival La Tête dans les nuages (Der Kopf in den Wolken) macht in Bouzonville Halt und bietet ein interaktives und unterhaltsames Programm!

16 Uhr: En Selle ! (Cie En Musique) Mitmach-Show für alle Zuschauer, Chanson, Humor

17 Uhr: Le réveil de la Tente à rêves (Interaktive Klanginstallation)

18h: Das Quiz Fragen, Herausforderungen für alle, zum Lachen und um unsere Fähigkeiten zu testen!

19h: One woman show von Sihame HamSi

20 Uhr: Die Playlist von Miss Eastwood (musikalische Weltreise)

Workshops: Verzierung von Kieselsteinen, Herstellung von personalisierten Ansteckern

Musikalische Autogrammstunden: Sie wählen Ihren Song, eine Ansage und wir kümmern uns darum, dass sie auf unserer großen Soundanlage gespielt werden!

Italiano :

Il festival itinerante La Tête dans les nuages fa tappa a Bouzonville con un programma interattivo e divertente!

ore 16.00: En Selle! (Cie En Musique) Spettacolo partecipativo per tutti i pubblici, canzoni, umorismo

ore 17.00: Le réveil de la Tente à rêves (installazione sonora interattiva)

18.00: Le Quiz Domande e sfide per tutti, per ridere e mettere alla prova le nostre capacità!

19.00: Spettacolo unico di Sihame HamSi

20.00: La playlist di Miss Eastwood (giro del mondo musicale)

Laboratori: decorazione di sassolini, creazione di badge personalizzati

Dediche musicali: scegliete la vostra canzone e una pubblicità e noi le suoneremo sul nostro grande impianto audio!

Espanol :

El festival itinerante La Tête dans les nuages hace escala en Bouzonville con un programa interactivo y lúdico

16.00 h: ¡En Selle! (Cie En Musique) Espectáculo participativo para todos los públicos, canciones, humor

17.00 h: Le réveil de la Tente à rêves (Instalación sonora interactiva)

18.00 h: Le Quiz ¡Preguntas y desafíos para todos, para reír y poner a prueba nuestras habilidades!

19.00 h: Espectáculo unipersonal de Sihame HamSi

20.00 h: La playlist de Miss Eastwood (gira musical mundial)

Talleres: Decoración de guijarros, fabricación de chapas personalizadas

Dedicatorias musicales: Tú eliges tu canción y un anuncio, ¡y nosotros los ponemos en nuestro gran equipo de sonido!

