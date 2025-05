Festival « La Tête dans les nuages » Les Rendez-vous de l’été – Mutzig, 9 juillet 2025 16:00, Mutzig.

Bas-Rhin

Festival « La Tête dans les nuages » Les Rendez-vous de l’été 39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Rendez-vous dans la cour du château des Rohan, le mercredi 9 juillet lors de l’étape mutzigeoise du festival itinérant « La Tête dans les Nuages », organisé par la compagnie En Musique (repli au Dôme en cas d’intempéries).

Au programme une journée magique où spectacles, musique, ateliers et jeux enchanteront petits et grands. Une véritable invitation à la rêverie, à la participation et au partage.

« La Tête dans les Nuages » promet une ambiance conviviale et décontractée, accessible à tous.

– Dès 16 h, la Cie En Musique ! donnera le coup d’envoi avec « EN SELLE ! », un spectacle musical et humoristique où le public devient acteur, pédalant pour faire avancer un jeu de l’oie musical géant. Une expérience interactive et ludique à ne pas manquer !

– À 17 h, place au « RÉVEIL DE LA TENTE À RÊVES ». Cette installation sonore interactive vous permettra de créer votre propre forêt sonore par vos mouvements. Une touche locale unique à Mutzig les sons que vous manipulerez sont le fruit d’ateliers de création sonore menés en amont avec les élèves de la classe de Mme Seiler et les résidents de l’EHPAD Marquaire. Une merveilleuse collaboration intergénérationnelle qui donne une âme particulière à cette expérience !

Tout au long de l’après-midi, laissez libre cours à votre créativité avec les ateliers de décoration de galets et de fabrication de badges personnalisés. Dédicaces musicales, jeux en bois, tables à bulles, observatoire du ciel et la petite boutique du festival pour prolonger le plaisir.

– À 18 h, testez vos méninges et votre bonne humeur avec « LE QUIZZ LA TÊTE DANS LES NUAGES », un moment de défis et de rires garantis.

– À 19 h, l’incontournable SIHAME HAMSI montera sur scène pour son One Woman Show. Préparez-vous à des éclats de rire alors qu’elle transforme les banalités du quotidien en pépites d’humour.

– Et pour clore cette journée en beauté, dès 20 h, laissez-vous emporter par « LE BAL DE MISS EASTWOOD ». Un véritable tour du monde musical, un voyage à travers les époques et les styles hip-hop, world, électro, pop, punk, rock… L’énergie sera communicative et l’envie de danser irrésistible !

Cet événement entre dans le cadre des Rendez-vous de l’été 2025.

Des animations gratuites, pour toute la famille ! .

