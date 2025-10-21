Festival la tête dans les nuages Nostalgie du réconfort Espace Franquin Angoulême

Festival la tête dans les nuages Nostalgie du réconfort

Espace Franquin 1 Bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Dès 15 ans

Début : 2026-03-06 19:00:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Dans ce seul en scène, un homme explore ce qui l’a façonné et célèbre joyeusement son héritage populaire. Un récit intime qui aborde les notions d’appartenance, de transmission et d’émancipation sociale.

Espace Franquin 1 Bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

In this one-man show, a man explores what has shaped him and joyfully celebrates his popular heritage. An intimate tale that touches on notions of belonging, transmission and social emancipation.

