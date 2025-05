Festival la Tribouille – Cie la Tribouille – Maison des Haubans Nantes, 7 juin 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 10:00 – 23:59

Gratuit : non Tout public

Un Festival Théâtre et Danse sur une semaine qui met en lumière la pratique artistique en amateur à Nantes.

Maison des Haubans Nantes 44021