Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Un·e musicien·ne Une oeuvre Pavillon de musique Centre Diocésain Besançon

Besançon

Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Un·e musicien·ne Une oeuvre

Pavillon de musique Centre Diocésain 20 rue Mégevand Besançon Doubs

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 14:00:00

fin : 2026-06-04 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05

Du 3 au 5 juin, le festival investit le Pavillon de musique récemment restauré pour une série de rencontres musicales ouvertes, réunissant cinq artistes. Loin d’un format académique, ces moments invitent à la parole, à l’écoute et à la proximité chaque artiste se présente, partage une ré- flexion ou une expérience et interprète une œuvre de son choix, en dialogue avec le public. Le musicologue Jérôme Thiébaux sera l’hôte et le modérateur de ces rencontres, accompagnant la parole des musiciens et ouvrant le dialogue avec le public. .

Pavillon de musique Centre Diocésain 20 rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 56 50 33 contact@festivallaviamusica.com

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English : Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Un·e musicien·ne Une oeuvre

L’événement Festival La Via Musica Maîtres du Baroque Un·e musicien·ne Une oeuvre Besançon a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON