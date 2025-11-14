FESTIVAL LABASTIDE EN COULISSES Labastide-Beauvoir
HALLE Labastide-Beauvoir Haute-Garonne
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-16
2025-11-14
Place à la 9ème édition de ce festival de théâtre amateur ouvert à tous !
Des troupes amateurs de qualité vont vous présenter leur pièces durant tout le week-end. Venez nombreux il y en aura pour tous les goûts.
La participation est libre mais nécessaire pour faire vivre ce festival.
Un repas est proposé le samedi soir, ainsi qu’un gouter le dimanche après midi. .
English :
Make way for the 9th edition of this amateur theater festival open to all!
German :
Bühne frei für die 9. Ausgabe dieses Amateurtheaterfestivals, das für alle offen ist!
Italiano :
Fate largo alla nona edizione di questo festival di teatro amatoriale, aperto a tutti!
Espanol :
Abran paso a la 9ª edición de este festival de teatro aficionado, ¡abierto a todos!
