FESTIVAL LABASTIDE EN COULISSES Labastide-Beauvoir

FESTIVAL LABASTIDE EN COULISSES

HALLE Labastide-Beauvoir Haute-Garonne

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14

Place à la 9ème édition de ce festival de théâtre amateur ouvert à tous !

Des troupes amateurs de qualité vont vous présenter leur pièces durant tout le week-end. Venez nombreux il y en aura pour tous les goûts.

La participation est libre mais nécessaire pour faire vivre ce festival.

Un repas est proposé le samedi soir, ainsi qu’un gouter le dimanche après midi. .

English :

Make way for the 9th edition of this amateur theater festival open to all!

German :

Bühne frei für die 9. Ausgabe dieses Amateurtheaterfestivals, das für alle offen ist!

Italiano :

Fate largo alla nona edizione di questo festival di teatro amatoriale, aperto a tutti!

Espanol :

Abran paso a la 9ª edición de este festival de teatro aficionado, ¡abierto a todos!

