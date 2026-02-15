Festival Laineux Portets

Festival Laineux

27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-21

Au programme de ces deux jours des exposants (nombreux et venus de toute la France), des ateliers (filage, colorimétrie…), des animations et des rencontres avec des passionné(e)s. .

27 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 39 85 contact@espacelaforge.fr

