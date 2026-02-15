Festival Laineux Portets
Festival Laineux Portets samedi 21 février 2026.
Festival Laineux
27 Rue du 8 Mai 1945 Portets Gironde
Tarif : 5 – 5 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Au programme de ces deux jours des exposants (nombreux et venus de toute la France), des ateliers (filage, colorimétrie…), des animations et des rencontres avec des passionné(e)s. .
27 Rue du 8 Mai 1945 Portets 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 31 39 85 contact@espacelaforge.fr
English : Festival Laineux
