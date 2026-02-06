Festival Lalinde s’amuse Lalinde

Festival Lalinde s’amuse

Comme chaque année, la mairie de Lalinde organise le festival pour les enfants Lalinde s’amuse , à destination des 0-15 ans. Tout au long de la journée ateliers sportifs, ateliers créatifs, ateliers culturels, mais aussi goûter et spectacle tout public.

Les ateliers auront lieu au sein des écoles de Lalinde ; Le spectacle sera proposé au public à la salle Jacques Brel.

Durant le festival, les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Festival gratuit et sur inscriptions auprès de Ludivine Estor à la médiathèque. Places limitées. .

Médiathèque municipale Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 mediatheque@ville-lalinde.fr

