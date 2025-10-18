Festival Lamper’Times Lampertheim

Le festival Lamper’Times est une mosaïque culturelle qui a pour but de mêler toutes les générations dans des univers culturels, artistiques et imaginaires différents. Au programme années 80, nouveaux héros, manga, film, jeux vidéo, jeux de rôle, jeu de piste, de société, escape game, blind test mais aussi buvette, food trucks… 0 .

rue du Stade Lampertheim 67450 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 12 69

