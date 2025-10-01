Festival Landes Aquarelle Dédicace avec Marion de Jerphanion Morcenx-la-Nouvelle
Festival Landes Aquarelle Dédicace avec Marion de Jerphanion
20 place Aristide Briand, La Lanterne Morcenx-la-Nouvelle Landes
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
2025-10-01
Venez rencontrer Marion Jerphanion Aquarelliste et autrice de romans jeunesse de 14h30 à 15h30 puis participer à la fresque à l’aquarelle de 15h30 à 16h30.
Inscription souhaitée.
20 place Aristide Briand, La Lanterne Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Landes Aquarelle Dédicace avec Marion de Jerphanion
Come and meet Marion Jerphanion, watercolorist and author of children’s novels, from 2:30 to 3:30 pm, then take part in a watercolor fresco from 3:30 to 4:30 pm.
Registration required.
German : Festival Landes Aquarelle Dédicace avec Marion de Jerphanion
Treffen Sie Marion Jerphanion, Aquarellistin und Autorin von Jugendromanen, von 14:30 bis 15:30 Uhr und nehmen Sie anschließend an einem Aquarellfresko von 15:30 bis 16:30 Uhr teil.
Anmeldung erwünscht.
Italiano :
Venite a conoscere Marion Jerphanion, acquerellista e autrice di romanzi per ragazzi, dalle 14.30 alle 15.30, poi partecipate all’affresco ad acquerello dalle 15.30 alle 16.30.
Iscrizione obbligatoria.
Espanol : Festival Landes Aquarelle Dédicace avec Marion de Jerphanion
Venga a conocer a Marion Jerphanion, acuarelista y autora de novelas infantiles, de 14.30 a 15.30 h, y después participe en el fresco de acuarela de 15.30 a 16.30 h.
Inscripción obligatoria.
